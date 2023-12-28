Более половины потерь за сутки РФ понесла на Таврическом направлении. Какая ситуация сейчас

"В общей сложности на Таврическом направлении враг нанес нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов", - говорится в сообщении.

Авдеевское направление

ВСУ отбили 15 атак к востоку от Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северное, Первомайское и Невельское (Донецкая область).

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отбиты 3 атаки.

Шахтерское направление

Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Запорожское направление

Силы обороны отразили 3 атаки западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Потери РФ на Таврическом направлении

Общие потери врага составили 488 человек. Около 20 оккупантов сдались в плен. Для сравнения - всего на фронте в Украине за сутки ВСУ уничтожили 920 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 356 670 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 27 танков и 15 артсистем.

Общие потери врага в военной технике составили 105 единиц военной техники. В частности, 18 танков, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БПЛА, 16 автомобилей, 7 единиц спецтехники. Уничтожен 1 склад боеприпасов.