UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад половині Херсону вже повернули тепло

Фото: 60% Херсону вже отримує теплопостачання (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

У деокупованому Херсоні більш ніж половина абонентів, які підключені до місцевої ТЕЦ, вже отримують тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Нафтогаз України" у Facebook.

Станом на сьогодні, 8 грудня, в Херсоні вже 60% споживачів компанії отримали тепло в свої домівки.

"Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель. Наразі саме на них лежить основна робота", - додали в "Нафтогазі".

Натомість в компанії нагадали, що через значні руйнування "вкрай важко" відновити постачання одразу в усі оселі. Але наголосили, що працівники намагаються кожного дня, попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, продовжувати повертати базові послуги містянам.

Нагадаємо, що наразі електропостачання доступно для 85% жителів Херсону..

Раніше ми писали, що в Херсоні електрикам удалося відновити роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання для більшої частини містян..

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон