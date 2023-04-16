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Понад півтисячі окупантів та літак: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: українські бійці знищили ще 520 окупантів (Getty Image)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за добу ліквідували ще 520 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 182 тисячі солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 16.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 182 070 (+520) осіб ліквідовано,
  • танків - 3657 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7083 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2795 (+10) од,
  • РСЗВ - 538 (+3) од,
  • засоби ППО - 284 (+1) од,
  • літаків - 308 (+1) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5658 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 326 (+2).

Нагадаємо, за добу українські військові відбили понад 60 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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