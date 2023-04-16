Понад півтисячі окупантів та літак: Генштаб оновив втрати РФ

Українські захисники за добу ліквідували ще 520 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 182 тисячі солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії станом на 16.04.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за добу українські військові відбили понад 60 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
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