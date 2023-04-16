Более полутысячи окупантов и самолет: Генштаб обновил потери РФ

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 520 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла более 182 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери русской армии по состоянию на 16.04.23 ориентировочно составили:
Напомним, за сутки украинские военные отбили более 60 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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