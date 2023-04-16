Более полутысячи окупантов и самолет: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери русской армии по состоянию на 16.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 182 070 (+520) человек ликвидировано,

танков - 3657 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7083 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2795 (+10) ед,

РСЗО - 538 (+3) ед,

средства ПВО - 284 (+1) ед,

самолетов - 308 (+1) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2339 (+0),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,

специальная техника - 326 (+2).

Напомним, за сутки украинские военные отбили более 60 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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