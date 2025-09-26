ua en ru
Понад п’ять тисяч доларів за переведення військового в тил: ДБР розкрило деталі схеми

Хмельниччина, П'ятниця 26 вересня 2025 12:59
Понад п'ять тисяч доларів за переведення військового в тил: ДБР розкрило деталі схеми
Автор: RBC.UA

На Хмельниччині затримали двох прикордонників, які, за версією слідства, вимагали 5,5 тисяч доларів за переведення військового із бойового підрозділу до тилової частини. Їм оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Деталі схеми

Як пояснили в ДБР, прикордонник, який проходив службу на Сумщині, змушений був перевестися до тилового підрозділу за станом здоров’я. Для "розв'язання питання" йому порадили звернутися до підполковника його ж напрямку служби. Посадовець попросив за організацію переводу 5,5 тис. доларів США. Своєю чергою прикордонник одразу повідомив про «пропозицію» працівникам внутрішньої безпеки ДПСУ.

Згодом підполковник повідомив, що нібито підшукав посаду в Житомирі. Для передачі коштів він залучив посередника, який у той час також перебував на Сході. 19 вересня 2025 року слідчі ДБР затримали посередника під час одержання повної суми неправомірної вигоди.

Що загрожує

Наразі підполковнику та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Раніше писали про те, ліквідацію ще одній схеми ухилення від мобілізації в Одеській області та затримання керівника МСЕК та двох співробітників. Вони займались підробкою медичних довідок.

