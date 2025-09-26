ua en ru
Более пяти тысяч долларов за перевод военного в тыл: ГБР раскрыло детали схемы

Хмельницкая область, Пятница 26 сентября 2025 12:59
Иллюстративное фото: ГБР разоблачило правоохранителей на вымогательстве денег
Автор: RBC.UA

В Хмельницкой области задержали двух пограничников, которые, по версии следствия, требовали 5,5 тысяч долларов за перевод военного из боевого подразделения в тыловую часть. Им объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Детали схемы

Как пояснили в ГБР, пограничник, который проходил службу на Сумщине, вынужден был перевестись в тыловое подразделение по состоянию здоровья. Для "решения вопроса" ему посоветовали обратиться к подполковнику его же направления службы. Чиновник попросил за организацию перевода 5,5 тыс. долларов США. В свою очередь пограничник сразу сообщил о "предложении" работникам внутренней безопасности ГПСУ.

Впоследствии подполковник сообщил, что якобы подыскал должность в Житомире. Для передачи средств он привлек посредника, который в то время также находился на Востоке. 19 сентября 2025 года следователи ГБР задержали посредника во время получения полной суммы неправомерной выгоды.

Что грозит

Сейчас подполковнику и его сообщнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Ранее писали о том, ликвидацию еще одной схемы уклонения от мобилизации в Одесской области и задержания руководителя МСЭК и двух сотрудников. Они занимались подделкой медицинских справок.

