UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад мільйон військовозобов'язаних оновили дані онлайн через "Резерв+"

Фото: понад мільйон українців оновили дані через "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Понад мільйон військовозобов'язаних українців оновили дані онлайн через мобільний застосунок "Резерв+". ТЦК знадобилося б на це близько року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У відомстві також назвали кількість військовозобовʼязаних, які оновили персональні дані через ЦНАПи та в ТЦК:

  • ЦНАП - 40 865 українців;
  • ТЦК - 21 735 громадян.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Мобільний застосунок "Резерв+" доступний в 176 країнах. Крім України, найчастіше застосунком користуються в Польщі, Німеччині, Канаді, США та Чехії.

У Міноборони наголошують, що скоро у застосунку "Резерв+" з'явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

 

Оновлення даних військовозобов'язаних

Нагадаємо, військовозобов'язані українці повинні оновити свої облікові дані до 16 липня 2024 року. Новий закон про мобілізацію встановляє, що оновити дані можна через електронний кабінет (застосунок "Резерв+"), ТЦК та центри надання адміністративних послуг.

Якщо військовозобов'язаний оновив дані онлайн, то йти до військкомату непотрібно. Але є випадки, коли все ж не доведеться звернутися до ТЦК.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКЕлектронний кабінет військовозобов'язаногоМобілізація в УкраїніЗакон про мобілізацію