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Более миллиона военнообязанных обновили данные онлайн через "Резерв+"

Фото: более миллиона украинцев обновили данные через "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Более миллиона военнообязанных украинцев обновили данные онлайн через мобильное приложение "Резерв+". ТЦК понадобилось бы на это около года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В ведомстве также назвали количество военнообязанных, которые обновили персональные данные через ЦПАУ и в ТЦК:

  • ЦПАУ - 40 865 украинцев;
  • ТЦК - 21 735 граждан.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования потратили бы около года", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Мобильное приложение "Резерв+" доступно в 176 странах. Помимо Украины, чаще всего приложением пользуются в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии.

В Минобороны отмечают, что скоро в приложении "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

 

Обновление данных военнообязанных

Напомним, военнообязанные украинцы должны обновить свои учетные данные до 16 июля 2024 года. Новый закон о мобилизации устанавливает, что обновить данные можно через электронный кабинет (приложение "Резерв+"), ТЦК и центры предоставления административных услуг.

Если военнообязанный обновил данные онлайн, то идти в военкомат не нужно. Но есть случаи, когда все же не придется обратиться в ТЦК.

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