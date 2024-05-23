У яких випадках після оновлення даних у "Резерв+" всеодно потрібно йти до ТЦК

За новим законом про мобілізації військовозобов'язані можуть оновити дані через мобільний застосунок "Резерв+". Але є випадки, коли цього недостатньо і доведеться звернутися до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

У відомстві пояснюють, що до територіальних центрів комплектування доведеться звернутися, якщо дані з реєстру "Оберіг" містять помилки або не актуальні.

"Помилки в реєстрі військовозобовʼязаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Статус "у розшуку": що робити

Якщо в інформації з реєстру "Оберіг" показується статус "в розшуку", то найкраще рішення - звернутися до ТЦК, де ви стоїте на обліку. Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку.

Якщо у військовослужбовців відображається статус "в розшуку", то це помилка внаслідок людського фактора. Ймовірно, ТЦК не оновив дані, коли військовий вступив на службу.

"Проте команда застосунку "Резерв+" налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку. Якщо ви хочете прискорити оновлення інформації щодо себе, будь ласка, зверніться до ТЦК та СП, але це необов'язково", - пояснюють у Міноборони.