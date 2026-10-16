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Понад мільйон доларів за раритет: рідкісний комп'ютер Apple I продали на аукціоні

10:13 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Понад мільйон доларів за раритет: рідкісний комп'ютер Apple I продали на аукціоні Apple I пішов з молотка (фото: Bonhams)
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Легендарний комп'ютер Apple I, відомий серед колекціонерів під назвою Hatfield, був проданий анонімному покупцеві за 1 148 200 доларів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Історичний лот із підписами засновників

Проданий пристрій був випущений у 1976 році та коштував 666,60 долара.

Це один із 74 підтверджених екземплярів Apple I, які збереглися до наших днів (номер 48 у світовому реєстрі), і один із небагатьох, що залишаються повністю робочими.

Представники аукціонного дому зазначають, що продаж цього історичного лота став знаковою подією, оскільки відбувся у 50-річчя заснування компанії Apple.

Понад мільйон доларів за раритет: рідкісний комп'ютер Apple I продали на аукціоні
Оригінальний лист від Стіва Джобса з пропозицією обміняти материнську плату на новішу модель Apple ІI (фото: Bonhams)

Лот вирізняється унікальною комплектацією

Автограф та документи: на платі є особистий підпис Стіва Возняка, а до комплекту додається оригінальний лист від Стіва Джобса з пропозицією обміняти материнську плату на новішу модель Apple II.

Оригінальні аксесуари: покупець отримав першу інструкцію з експлуатації, посібник для роботи з касетами, запрошення до клубу власників Apple I, а також сумісний монітор, клавіатуру та кастомізований блок живлення.

Понад мільйон доларів за раритет: рідкісний комп'ютер Apple I продали на аукціоні
Материнська плата Apple I (фото: Bonhams)

Торги були напруженими - фінальна ціна суттєво перевищила попередні оцінки експертів на 800 000 доларів через запеклу боротьбу двох фінальних претендентів.

До слова, попередній продаж цього ж екземпляра у 2013 році приніс 671 400 доларів.

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Історія першого власника

Перша модель Apple суттєво відрізнялася від сучасних пристроїв Купертіно. Комп'ютер почався у вигляді голої плати - покупцям доводилося самостійно шукати корпус, блок живлення, клавіатуру та монітор.

Технічні характеристики включали процесор MOS Technology 6502 та лише 8 КБ оперативної пам'яті. Цього вистачало для запуску Apple Integer Basic і кількох простих ігор.

Оригінальний власник ПК Фред Гетфілд свого часу відмовився від пропозиції Джобса щодо апгрейду і пізніше продав раритет за 40 000 доларів, витративши ці кошти на відпочинок і дозвілля.

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