Понад десяток знищених окупантів. Снайпери ССО показали "нічне полювання" під Бахмутом

Снайпери показали, як "полюють" вночі на російських окупантів, які намагаються штурмувати позиції ЗСУ.

"В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром", - йдеться у повідомленні.

Захисники додають, що протягом декількох останніх днів снайперські пари ССО у районі Бахмута знищили понад 10 окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу наші захисники ліквідували ще 550 російських солдатів. Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 176 240 окупантів.

Також за останню добу захисники відбили понад 60 атак ворога. Епіцентром бої залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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