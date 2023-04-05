Более десятка уничтоженных оккупантов. Снайперы ССО показали "ночную охоту" под Бахмутом

Снайперы показали, как "охотятся" ночью на российских оккупантов, пытающихся штурмовать позиции ВСУ.

"В ночное время суток, враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром", - говорится в сообщении.

Защитники добавляют, что в течение нескольких последних дней снайперские пары ССО в районе Бахмута уничтожили более 10 оккупантов.

Напомним, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 550 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 176 240 оккупантов.

Также за последние сутки защитники отбили более 60 атак врага. Эпицентром бои остаются Бахмут и Марьинка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.