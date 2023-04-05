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Более десятка уничтоженных оккупантов. Снайперы ССО показали "ночную охоту" под Бахмутом

Фото: снайперы ССО уничтожили более 10 оккупантов под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы Специальных Операций ВСУ продолжают уничтожать врага в районе Бахмута. Военные показали ночную работу снайперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО в Telegram.

Снайперы показали, как "охотятся" ночью на российских оккупантов, пытающихся штурмовать позиции ВСУ.

"В ночное время суток, враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром", - говорится в сообщении.

Защитники добавляют, что в течение нескольких последних дней снайперские пары ССО в районе Бахмута уничтожили более 10 оккупантов.

Напомним, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали еще 550 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 176 240 оккупантов.

Также за последние сутки защитники отбили более 60 атак врага. Эпицентром бои остаются Бахмут и Марьинка.

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