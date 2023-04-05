ЗСУ знищили за добу 550 окупантів, 10 артсистем та 6 БПЛА
За даними на ранок середи, 5 квітня, українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 176240 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 6 ББМ і 6 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 176240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,
- артилерійських систем - 2707 (+10) од,
- РСЗВ - 532 (+4) од,
- засоби ППО - 280 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -2283 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,
- спеціальна техніка - 299 (+1)
Як повідомлялось, українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Крім цього, ЗСУ провели контратаку на південь від Авдіївки, в той час, як в Бахмуті темп боїв може впасти через бажання РФ економити сили.
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