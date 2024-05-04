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Понад десяток безпілотників та ракети: у ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян

Фото: ЗСУ розповіли подробиці нічної атаки росіян (GettyImages) (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Війська РФ вночі атакували Україну керованими ракетами С-300 та 13 "Шахедами". Сили ППО знищили всі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука.

Олещук повідомив, що дрони та ракети росіяни запустили з Білгородської області.

"У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски проводилися з Білгородської обл РФ", - повідомив командувач

За словами командувача ЗС України, всі 13 дронів захисники збили в Харківській та Дніпропетровській областях.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних безпілотників у Харківській та Дніпропетровській областях", - сказав Олещук.

 

Нічна атака росіян по Україні

Росіяни вночі запустили територією України "Шахеди". Вибухи були у Харкові та Дніпропетровській області.

У Харкові російські війська атакували громадянську інфраструктуру – було 2 прильоти, є постраждалі.

Також повідомлялося про вибухи у Павлограді Дніпропетровської області.

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