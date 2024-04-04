Понад чверть території України забруднена вибуховими пристроями, - ДСНС

Зазначається, що за два роки сапери виявили та знищили понад 780 000 вибухонебезпечних предметів.

Нині у структурі МВС - в лавах ДСНС, Нацполіції та Національній гвардії - працюють близько 2 000 саперів. Наразі планується збільшити їх кількість до 2800.

"За минулий рік було підготовлено майже 1000 фахівців з розмінування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної відповідної техніки.