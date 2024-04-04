Более четверти территории Украины загрязнены взрывными устройствами, - ГСЧС

За два года саперы обнаружили и уничтожили более 780 000 взрывоопасных предметов.

В настоящее время в структуре МВД - в рядах ГСЧС, Нацполиции и Национальной гвардии - работают около 2 000 саперов. Пока планируется увеличить их количество до 2800.

"За прошлый год было подготовлено около 1000 специалистов по разминированию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ГСЧС ежедневно привлекает около 400 единиц различной техники.