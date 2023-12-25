Понад чотириста росіян та десятки техніки: які втрати ворога на Таврійському напрямку

Втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.

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