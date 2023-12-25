Понад чотириста росіян та десятки техніки: які втрати ворога на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 24 грудня, українські воїни ліквідували ще 408 російських терористів на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби:
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Мар'їнський напрямок
Наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 5 атак.
Шахтарський напрямок
Українські воїни відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.
Запорізький напрямок
ЗСУ відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.
Втрати ворога на напрямку
Втрати Росії на напрямку склали 408 осіб, ще 8 здалися в полон. Також наші військові знищили 42 одиниці ворожої техніки, а саме:
Зазначається, що ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 25 грудня, склали 760 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 353 950 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 літаки та 33 артсистеми ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.