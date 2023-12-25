RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более четырехсот россиян и десятки техники: какие потери врага на Таврическом направлении

Фото: потери врага на Таврическом направлении за 24 декабря (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

За прошедшие сутки, 24 декабря, украинские воины ликвидировали еще 408 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток:

  • 16 авиаударов;
  • провел 60 боевых столкновений;
  • совершил 906 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Наши воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отразили 5 атак.

Шахтерское направление

Украинские воины отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

ВСУ отразили 3 атаки противника возле Работино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

Потери врага на направлении

Потери России на направлении составили 408 человек, еще 8 сдались в плен. Также наши военные уничтожили 42 единицы вражеской техники, а именно:

  • 2 танка,
  • 10 ББМ,
  • 5 артсистем,
  • 2 РСЗО,
  • 1 ПТРК,
  • 17 БпЛА,
  • 3 автомобиля,
  • 2 единицы спецтехники и 5 складов боеприпасов.

Отмечается, что еще 37 единиц техники врага повреждены.

Потери России в войне

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет около 353 950 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 самолета и 33 артсистемы врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины