Более 900 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 апреля, составляют 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль и 13 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска, уничтожив их технику.

В Украине на фронте в течение суток произошло 87 боевых столкновений. Авиация ударила по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

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