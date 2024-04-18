Более 900 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро четверга, 18 апреля, составляют 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 456 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль и 13 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 456 960 (+910) человек ликвидировано;
- танков - 7196 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 835 (+8) ед.;
- артиллерийских систем - 11637 (+13) ед.;
- РСЗО - 1046 ед.;
- средства ПВО - 760 ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9284 (+5) ед.;
- крылатые ракеты - 2093 ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 618 (+31) ед.;
- специальная техника - 1915 (+5) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска, уничтожив их технику.
В Украине на фронте в течение суток произошло 87 боевых столкновений. Авиация ударила по 8 районам сосредоточения личного состава противника.
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