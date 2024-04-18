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ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW

Четвер 18 квітня 2024 03:05
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ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW Фото: ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на північний захід і на захід від Авдіївки. ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська, знищивши їхню техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали:

  • на південний захід від Сватового поблизу Новосергіївки;
  • на північний захід від Кремінної поблизу Невського;
  • на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського;
  • на південний захід від Кремінної поблизу Діброви, Григорівки та Серебрянського лісництва.

ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Бойові дії тривали:

  • на схід Сіверська поблизу Верхньокам'янського;
  • на південний схід від Сіверська поблизу Виїмок;
  • південніше Сіверська поблизу Роздолівки.

За спостереженнями ISW, російські війська посилили темп та масштаби механізованих наступів по всій Донецькій області у березні та квітні 2024 року, але ще не зробили цього на північний схід від Бахмута у Сіверському напрямку.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив 17 квітня, що українські сили нещодавно знищили чотири російські танки Т-80 і шість бойових машин піхоти MT-LB (БМП) під час спроб Росії прорвати українську оборону на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського та Золотарівки.

ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW

Повідомляється, що російські війська просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.

Бойові дії тривали:

  • на північний схід від Часового Яру біля Богданівки;
  • біля Часового Яру та мікрорайону Новий;
  • на схід від Часового Яру біля Іванівського;
  • на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Представник українського угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська атакують невеликими штурмовими групами в районі Часового Яру та використовують всюдиходи для швидкого перекидання та розвантаження піхоти в районах бойових дій.

ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 17 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на південний схід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Інший відеозапис з геолокацією, опублікований 14 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної частини Орлівки (на захід від Авдіївки).

Бойові дії тривали:

  • на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки, Новокалинового та Бердичів;
  • на захід від Авдіївки в районі Семенівки та Уманського;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Нетайлового та Первомайського

ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька і 17 квітня продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька.

Бойові дії тривали:

  • на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;
  • на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

Також 17 квітня у районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 17 квітня, але підтверджених змін на фронті не було.

Позиційні бої тривали:

  • поблизу Роботиного,
  • на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного;
  • поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

17 квітня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої, у тому числі в районі Кринків, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

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