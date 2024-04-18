ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на північний захід і на захід від Авдіївки. ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська, знищивши їхню техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої тривали:

на південний захід від Сватового поблизу Новосергіївки;

на північний захід від Кремінної поблизу Невського;

на захід від Кремінної поблизу Тернів і Торського;

на південний захід від Кремінної поблизу Діброви, Григорівки та Серебрянського лісництва.

Операція №2 - Донецька область

Бойові дії тривали:

на схід Сіверська поблизу Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська поблизу Виїмок;

південніше Сіверська поблизу Роздолівки.

За спостереженнями ISW, російські війська посилили темп та масштаби механізованих наступів по всій Донецькій області у березні та квітні 2024 року, але ще не зробили цього на північний схід від Бахмута у Сіверському напрямку.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив 17 квітня, що українські сили нещодавно знищили чотири російські танки Т-80 і шість бойових машин піхоти MT-LB (БМП) під час спроб Росії прорвати українську оборону на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського та Золотарівки.

Повідомляється, що російські війська просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.

Бойові дії тривали:

на північний схід від Часового Яру біля Богданівки;

біля Часового Яру та мікрорайону Новий;

на схід від Часового Яру біля Іванівського;

на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Представник українського угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська атакують невеликими штурмовими групами в районі Часового Яру та використовують всюдиходи для швидкого перекидання та розвантаження піхоти в районах бойових дій.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.

Відеозапис з геолокацією, опублікований 17 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на південний схід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).

Інший відеозапис з геолокацією, опублікований 14 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної частини Орлівки (на захід від Авдіївки).

Бойові дії тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки, Новокалинового та Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Семенівки та Уманського;

на південний захід від Авдіївки в районі Нетайлового та Первомайського

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька і 17 квітня продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька.

Бойові дії тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки, Побєди та Водяного.

Також 17 квітня у районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 17 квітня, але підтверджених змін на фронті не було.

Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного,

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного;

поблизу Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного).

17 квітня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої, у тому числі в районі Кринків, але підтверджених змін на лінії фронту не було.