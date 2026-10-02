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Понад 90%: Сили оборони отримали рекордну частку української зброї за рік

15:42 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Костянтин Широкун
Понад 90%: Сили оборони отримали рекордну частку української зброї за рік Фото: Сили оборони отримали рекордну частку української зброї за рік (mod.gov.ua)
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Від початку 2026 року Міноборони України допустило до експлуатації у Силах оборони 1 678 нових зразків озброєння та військової техніки, із них 1 530 одиниць вироблені на українських підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Темпи кодифікації вітчизняних зразків озброєння суттєво зросли після початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння, у 2022 році до експлуатації було допущено 60 українських зразків, а у 2026 році – вже 1 530, тобто у 25,5 рази більше.

Кількість кодифікованих зразків ОВТ за роками:

  • 2022 рік – 110 зразків загалом, із них 60 (54,5%) – українського виробництва;
  • 2023 рік – 480 загалом, із них 295 (61,5%) – українського виробництва;
  • 2024 рік – 1 409 загалом, із них 1 051 (74,6%) – українського виробництва;
  • 2025 рік – 2 050 загалом, із них 1 427 (69,6%) – українського виробництва;
  • 2026 рік, станом на 25 вересня – 1 678 загалом, із них 1 530 (91,2%) – українського виробництва.

Варто відзначити значне зростання і частки вітчизняних зразків ОВТ для потреб війська. Від початку повномасштабного вторгнення цей показник збільшився на 67,3%.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Україні у рамках оборонного кластеру Brave1 оголосили грантовий конкурс на розробку роботів-гуманоїдів для Сил оборони. Бойові роботи повинні мінімізувати ризики для українських військових під час виконання бойових завдань та ротації на передовій.

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