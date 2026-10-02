ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Более 90%: Силы обороны получили рекордную долю украинского оружия за год

15:42 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Константин Широкун
Более 90%: Силы обороны получили рекордную долю украинского оружия за год Фото: Силы обороны получили рекордную долю украинского оружия за год (mod.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

С начала 2026 года Минобороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны 1678 новых образцов вооружения и военной техники, из них 1530 единиц произведено на украинских предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Темпы кодификации отечественных образцов вооружения существенно выросли после начала полномасштабного вторжения. Для сравнения, в 2022 году к эксплуатации было допущено 60 украинских образцов, а в 2026 году – уже 1530, то есть в 25,5 раза больше.

Количество кодифицированных образцов ВВТ по годам:

  • 2022 год – 110 образцов в целом, из них 60 (54,5%) – украинского производства;
  • 2023 год – 480 в целом, из них 295 (61,5%) – украинского производства;
  • 2024 год - 1409 в целом, из них 1051 (74,6%) - украинского производства;
  • 2025 год - 2050 в целом, из них 1427 (69,6%) - украинского производства;
  • 2026 год, по состоянию на 25 сентября – 1678 в целом, из них 1530 (91,2%) – украинского производства.

Следует отметить значительный рост и доли отечественных образцов ВВТ для нужд войска. С начала полномасштабного вторжения этот показатель вырос на 67,3%.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
Новости
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать