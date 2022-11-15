Более 90 ракет и 10 "Шахедов": откуда войска РФ наносили удары по Украине
Сегодня днем, около 14:30, российские войска ударили по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты задействовали 14 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95, корабли Черноморского флота России и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".
Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из Ростовской области, а также около 20 ракет "Калибр" морского базирования из акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе.
По предварительным данным, силами ПВО уничтожены 73 крылатых ракеты врага и все 10 дронов-камикадзе.
Как и предполагалось, враг продолжает атаковать высокоточным оружием объекты критической инфраструктуры Украины.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.