У понад 90% будинків Києва відновили тепло

"На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90% житлових будинків столиці. Кілька діб для цього працювали понад три тисячі спеціалістів "Київтеплоенерго". І продовжують працювати цілодобово, щоб тепло було в усіх киян", - зазначив Кличко.

За його словами, енергетики продовжують ліквідувати наслідки ракетних обстрілів та відновлювати роботу енергосистеми. Станом на 13:00 ще 25% споживачів Києва залишаються знеструмленими. Водопостачання у місті повернули в усі домівки.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що ситуація у Києві покращилися, тому у неділю столиця може повернутися до планових відключень світла.

Також зазначимо, що станом на ранок 26 листопада без світла у Києві залишалися близько 130 тисяч жителів.

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