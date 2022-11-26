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В более 90% домов Киева восстановили тепло

Фото: в большинстве домов Киева вернули тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве теплоснабжение возобновили в 90% жилых домов. Однако без света остается еще четверть потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.

"На сегодняшний день теплоснабжение возобновили более 90% жилых домов столицы. Несколько суток для этого работали более трех тысяч специалистов "Киевтеплоэнерго". И продолжают работать круглосуточно, чтобы тепло было у всех киевлян", - отметил Кличко.

По его словам, энергетики продолжают ликвидировать последствия ракетных обстрелов и возобновлять работу энергосистемы. По состоянию на 13:00 еще 25% потребителей Киева остаются обесточенными. Водоснабжение в городе вернули во все дома.

Напомним, ранее Кличко заявил, что ситуация в Киеве улучшилась, поэтому в воскресенье столица может вернуться к плановым отключениям света.

Также отметим, что на утро 26 ноября без света в Киеве оставались около 130 тысяч жителей.

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