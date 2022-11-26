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У понад 90% будинків Києва відновили тепло

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Київ, Субота 26 листопада 2022 13:33
У понад 90% будинків Києва відновили тепло Фото: у більшості будинків Києва повернули тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві теплопостачання відновили у 90% житлових будинків. Проте без світла залишаються ще чверть споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в Telegram.

"На сьогодні теплопостачання відновили в понад 90% житлових будинків столиці. Кілька діб для цього працювали понад три тисячі спеціалістів "Київтеплоенерго". І продовжують працювати цілодобово, щоб тепло було в усіх киян", - зазначив Кличко.

За його словами, енергетики продовжують ліквідувати наслідки ракетних обстрілів та відновлювати роботу енергосистеми. Станом на 13:00 ще 25% споживачів Києва залишаються знеструмленими. Водопостачання у місті повернули в усі домівки.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що ситуація у Києві покращилися, тому у неділю столиця може повернутися до планових відключень світла.

Також зазначимо, що станом на ранок 26 листопада без світла у Києві залишалися близько 130 тисяч жителів.

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Київ Електроенергія відключеня світла
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