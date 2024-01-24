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Более 800 оккупантов и 61 артилерийская система. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 24 января 2024 08:05
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Более 800 оккупантов и 61 артилерийская система. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине 24 января (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро среды, 24 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения достигло почти 378 660 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 61 артсистему, 49 автомобилей и 37 беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 378 660 (+840) человек ликвидировано;
  • танков - 6227 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 11 579 (+31) ед;
  • артиллерийских систем - 9008 (+61) ед;
  • РСЗО - 971 (+1) ед;
  • средства ПВО - 659 (+2) ед;
  • самолетов - 331 ед;
  • вертолетов - 324 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6998 (+37) ед;
  • крылатых ракет - 1842 (+22) ед;
  • кораблей/катеров - 23 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 005 (+49) ед;
  • специальной техники - 1416 (+7) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов. Украинские защитники продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степового;
  • к западу от Авдеевки в районе Северного;
  • к югу от Авдеевки в районе Опытного;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского и Невельского;
  • в районе самой Авдеевки.

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