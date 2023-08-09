Понад 800 окупантів та 17 артсистем. Генштаб оновив втрати Росії за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 9 серпня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 251620 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах. Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень. Зокрема, як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, росіяни скаржаться на атаки ЗСУ з бронетехнікою та підтримкою танків поблизу Роботиного, а ЗСУ провели рейд на лівий берег Дніпра в Херсонській області і, ймовірно, прорвали там оборону вглиб на 800 метрів.
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