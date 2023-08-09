Более 800 оккупантов и 17 артсистем. Генштаб обновил потери России за сутки
Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 9 августа (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро среды, 9 августа, составили 820 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 251620 военных.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 251620 (+820) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4262 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 8290 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 5013 (+17) ед,
- РСЗО - 711 (+2) ед,
- средства ПВО - 469 (+1) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 312 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4175 (+17),
- крылатые ракеты - 1377 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7479 (+19) ед,
- специальная техника - 742 (+5).