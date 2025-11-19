UA

Понад 800 окупантів, багато дронів та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Фото: росіяни на фронті також стрімко втрачають артилерію (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог за добу, станом на 19 листопада, втратив на фронті 850 солдатів. Також ЗСУ "мінуснули" майже 300 безпілотників РФ та багато техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 161 230 (+850) осіб.
  • танків - 11 356 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 23 595 (+1) од.
  • артилерійських систем - 34 511 (+12) од.
  • РСЗВ - 1 546 (+1) од.
  • засоби ППО - 1 247 од.
  • літаків - 428 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 82 086 (+293) од.
  • крилаті ракети - 3 940 од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 1 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 67 635 (+56) од.
  • спеціальна техніка - 4 001 (+1) од.

Фото: також росіяни втрачають на фронті ББМ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Як повідомлялось, на фронті за добу, станом на вечір 18 листопада, пройшло 150 зіткнень з ворогом. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Інтенсивні бої зараз ідуть за Покровськ. Там Міноборони зосередило різні підрозділи - ЗСУ, ССО, ГУР, Нацгвардію і не тільки, щоб побороти ворога, якому частково вдалось інфільтруватись до міста. Росіяни невеликими диверсійними групами проникали у Покровськ.

І хоча ситуація як на напрямку, так і в самому Покровську складна, головнокомандувач армії Олександр Сирський заявляв днями - поки про оточення чи здачу міста ворогові не йдеться.

Слід зазначити, що в Кремлі поставили ціль - захопити Покровськ та Куп'янськ за осінньо-зимовий період, тобто до весни.

