Понад 800 окупантів, багато дронів та техніка: Генштаб оновив втрати ворога за добу

Ситуація на фронті

Як повідомлялось, на фронті за добу, станом на вечір 18 листопада, пройшло 150 зіткнень з ворогом. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Інтенсивні бої зараз ідуть за Покровськ. Там Міноборони зосередило різні підрозділи - ЗСУ, ССО, ГУР, Нацгвардію і не тільки, щоб побороти ворога, якому частково вдалось інфільтруватись до міста. Росіяни невеликими диверсійними групами проникали у Покровськ.

І хоча ситуація як на напрямку, так і в самому Покровську складна, головнокомандувач армії Олександр Сирський заявляв днями - поки про оточення чи здачу міста ворогові не йдеться.

Слід зазначити, що в Кремлі поставили ціль - захопити Покровськ та Куп'янськ за осінньо-зимовий період, тобто до весни.