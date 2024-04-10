Понад 80% українців вірять в у перемогу, однак терміни стають більш віддаленими

Не вірять у перемогу 11% українців, а 6% вагаються з відповіддю.

Так, за даними останнього опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023 року.

Ще 34,5% вважають, що вона настане через 1-2 роки (у лютому-березні 2023 року - 26%). Що для цього знадобиться від 3 до 5 років - відповідно 17% і 7%, більш ніж 5 років - відповідно 4% і 1%, що перемога відбудеться "навряд чи за мого життя" - відповідно 0,8% і 0,4%.

Більше стало тих, хто не знає, коли саме можна очікувати на перемогу (відповідно 21% і 15%).

Стосовно того, що можна вважати перемогою, відносна більшість (45,5%) тих, хто вірить у перемогу, відповідають, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

Ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 9% - вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% - припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення (після 24 лютого 2022 року).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.