Более 80% украинцев верят в победу, однако сроки становятся более отдаленными

Не верят в победу 11% украинцев, а 6% затрудняются ответить.

Так, по данным последнего опроса, среди верующих в победу 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.

Еще 34,5% считают, что она наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023 года – 26%). Что для этого понадобится от 3 до 5 лет - соответственно 17% и 7%, более 5 лет - соответственно 4% и 1%, что победа состоится "вряд ли при моей жизни" - соответственно 0,8% и 0,4%.

Больше стало тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победы (соответственно 21% и 15%).

Касаемо того, что можно считать победой, относительное большинство (45,5%) верящих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 23% будут считать победой уничтожение русской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 11% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 9% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 6% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжение (после 24 февраля 2022 года).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.