Более 80 тысяч студентов-контрактников переведут в бюджет: кого это касается

В Украине часть студентов старших курсов университетов и профтехучилищ, которые сейчас учатся на контракте, переведут на бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Напоследок есть еще одно крайне важное решение в сфере образования. Принимаем постановление, благодаря которому студенты старших курсов университетов и профтехучилищ, которые сейчас учатся на контракте, смогут перейти на бюджет", - говорится в сообщении.

Шмыгаль объяснил, что речь идет о детях погибших защитников и защитниц Украины, участниках боевых действий и их детях. Также это касается внутренне перемещенных лиц, переехавших из общин, находящихся в оккупации, или где ведутся активные боевые действия.

"Все студенты из этих категорий, зачисленные на контракт до 2021 года включительно, смогут продолжать обучение за средства государства", - добавил Шмыгаль.

Премьер добавил, что речь идет о более чем 80 тысячах людей, на что будет потрачено 363 млн гривен.