Понад 80 одиниць техніки. До Білорусі прибула ще одна колона "вагнерівців", - "Гаюн"

Як повідомляє моніторингова група, на даний момент трасою М5 від Бобруйска в напрямку Осиповичів рухається 13-та колона найманців ПВК "Вагнера", яка нараховує як мінімум 80 одиниць автомобільної техніки.

Машини рухаються на номерах ЛНР чи РФ у супроводі ДАІ. Їдуть вони у напрямку наметового табору "вагнерівців" у селі Цель.

У колоні присутні бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"), бензовози, ПАЗ, автобуси, тентовані та бортові КамАЗи, фури та Урали, пікапи та легкові авто, кілька тралів, вантажівка з маніпулятором та буханці.

Зазначається, що деякі бронеавтомобілі рухаються зі зміненою задньою частиною - у вигляді КУНГу, на який нанесено хрест, як санітарна машина. Також у колоні був помічений сірий автобус із червоно-зеленим поєднанням кольорів "лукашистів" та їх гербом.

"Вагнерівці" в Білорусі

Після невдалого заколоту лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина частину найманців було вирішено відправити до Білорусі.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

При цьому Польща очікує на певні провокації з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

ЦНС повідомляв, що підрозділи ПВК "Вагнера" шукають у Білорусі людей, що готові воювати проти Литви та Польщі.