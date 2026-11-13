Понад 80% медиків в Україні користуються ШІ, але правила тільки готують, - МОЗ

ШІ в українській медицині

За даними опитування МОЗ, понад 80% медиків в Україні використовують штучний інтелект в роботі.

Наразі цей процес вимагає законодавчого врегулювання:

застосування медичних систем ШІ-розробки,

застосування систем штучного інтелекту в медицині.

Ляшко каже, що в опитуванні взяли участь понад 7 тисяч медичних працівників, 300 пацієнтів і 39 представників бізнесу та профільних організацій. 80,5% опитаних медиків уже використовують ШІ.

Як приклад міністр навів українську розробку CheckEye. Це система, яка за допомогою ШІ аналізує знімки сітківки ока та приблизно за 30 секунд допомагає визначити, чи потребує пацієнт додаткового обстеження.

Технологію CheckEye випробували у закладах первинної медичної допомоги Одеської та Чернігівської областей, де обстежили 873 пацієнтів.

Потрібен закон

За словами Ляшка, в Україні поки немає комплексного законодавчого регулювання застосування медичних систем ШІ. Міністерство охорони здоровʼя працює над відповідним законопроєктом.

"Пропонуємо запровадити зрозумілі правила розробки та використання медичних ШІ-систем, їх класифікацію за рівнем ризику, вимоги до безпечності, прозорості та відповідальності постачальників і користувачів", - каже він.

Він наголосив, що використання ШІ має контролюватися медфахівцями, а персональні медичні дані пацієнтів повинні бути захищені.

Ляшко додав, що МОЗ невдовзі представить законопроєкт для громадського обговорення.