Понад 80 атак на фронті: Генштаб назвав три найгарячіші напрямки боїв

На фронті від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення. Найбільше росіяни атакують на трьох напрямках - Покровському, Новопавлівському та Лиманському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генштабу, від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони України, зокрема населені пункти Соснівка, Біла Береза, Петрушівка, Братениця, Попівка, Проходи, Дмитрівка, Сімейкине - Сумської області, а також Янжулівка, Хрінівка Чернігівської області та Леміщине Харківської області.

Найактивніші напрямки

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 25 атак на позиції українських захисників у районах населених пунктів Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка та в напрямку населених пунктів Муравка, Олексіївка, Нова Полтавка, Яблунівка, Миролюбівка, Зоря, Промінь.

Стримуючи ворожий натиск, ЗСУ відбили 22 атаки, три боєзіткнення тривають дотепер. Авіація агресора завдала ударів КАБами по Полтавці та Русиному Яру.

На Новопавлівському напрямку загарбники 15 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Костянтинополя, Скудного, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного. Воїни вже відбили дев’ять атак.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак у районах Новомихайлівки, Колодязів, Григорівки та в бік Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини, Ольгівки. Ще три атаки тривають до цього часу.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог один раз намагався просунутися до позицій українських захисників у районі Вовчанська.

Противник з початку доби один раз атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Піщаного.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку відбулося шість ворожих штурмів. Ворог атакував у районах Часового Яру та в бік Білої Гори. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку російські окупанти провели чотири штурми позицій українських захисників у районі Торецька та в напрямку Диліївки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Високому та Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в напрямках Новоданилівки та Малої Токмачки. Обидві атаки ворога відбито.

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував у напрямку Садового — успіху не мав.

У Курській області українські захисники відбили чотири атаки загарбників. Крім того, ворог п’ять разів завдавав авіаційних ударів, скинувши десять керованих бомб, та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках наразі суттєвих змін не відбулося.