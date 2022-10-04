Понад 700 тисяч росіян покинули країну після старту мобілізації, - ЗМІ
Майже за два тижні після оголошення часткової мобілізації Росію залишили приблизно 700 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
За даними співрозмовників видання, з початку мобілізації з Росії поїхало майже 1 млн осіб. Інше джерело повідомило, що Росію покинули 600 000 - 700 000 громадян, де 200 тисяч з них поїхали до Казахстану.
"Одразу після оголошення мобілізації 21 вересня на пропускних пунктах російських кордонів утворилися черги. Найвідоміша - на пропускному пункті Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, де люди стояли у черзі по 4-5 днів, часто без їжі та води", - йдеться в повідомленні.
Проте зараз пробка на кордоні розсмокталася, машини проїжджають вільно.Також черги утворилися на прикордонних переходах на російсько-казахстанському кордоні.
Глава МВС Казахстану Марат Ахметжанов повідомив, що з 21 вересня в країну в'їхали 200 тисяч громадян Росії. Посол Росії в Гельсінкі Павло Кузнєцов говорив, що після 21 вересня до Фінляндії в'їхали близько 60 000 росіян. Росстат повідомляв, що з початку року з Росії виїхало 419 000 осіб, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, що з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті. Про це повідомила британська розвідка.
Раніше британська розвідка зазначала, що військові невдачі та оголошена мобілізація знижують патріотичну підтримку війни серед жителів Росії.
Також британська розвідка повідомляла, що Росія кине мобілізованих на фронт майже без підготовки. При цьому серед новобранців очікується високий рівень скорочення особового складу.
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