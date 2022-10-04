Более 700 тысяч россиян покинули страну после старта мобилизации, - СМИ
Почти через две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
По данным собеседников издания, с начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек. Другой источник сообщил, что Россию покинули 600 000 - 700 000 граждан, где 200 тысяч из них уехали в Казахстан.
"Сразу после объявления мобилизации 21 сентября на пропускных пунктах российских границ образовались очереди. Самая известная - на пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе, где люди стояли в очереди по 4-5 дней, часто без еды и воды", - говорится в сообщении. .
Однако сейчас пробка на границе рассосалась, машины проезжают свободно. Также очереди образовались на пограничных переходах на российско-казахстанской границе.
Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч граждан России. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов говорил, что после 21 сентября в Финляндию въехали около 60 тысяч россиян. Росстат сообщал, что с начала года из России уехало 419 000 человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, что из России от мобилизации сбежало больше людей , чем воюет на фронте. Об этом сообщила британская разведка.
Ранее британская разведка указывала на то, что военные неудачи и объявленная мобилизация снижают патриотическую поддержку войны среди жителей России.
Также британская разведка сообщала, что Россия бросит мобилизованных на фронт почти без подготовки. При этом среди новобранцев ожидается высокий уровень сокращения личного состава.
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