Более 700 окупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 апреля составляют 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 443 660 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль и 30 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:

По данным Института изучения войны (ISW), российские войска несколько продвинулись вблизи Авдеевки и на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

В Украине на фронте в течение суток произошло 71 боевое столкновение. Авиация ударила по 1 наземной станции управления беспилотниками

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