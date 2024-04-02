Более 700 окупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 апреля составляют 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 443 660 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль и 30 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 443 660 (+780) человек ликвидировано;
- танков – 6998 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин – 13 350 (+29) ед;
- артиллерийских систем – 11 112 (+30) ед.;
- РСЗО – 1023 ед.;
- средств ПВО – 744 (+1) ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8779 (+22) ед.;
- крылатые ракеты – 2058 (+1) ед;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14783 (+31) ед;
- специальная техника – 1832 (+6) ед.
Ситуация на фронте
По данным Института изучения войны (ISW), российские войска несколько продвинулись вблизи Авдеевки и на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.
В Украине на фронте в течение суток произошло 71 боевое столкновение. Авиация ударила по 1 наземной станции управления беспилотниками
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