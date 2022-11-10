Понад 70 "прильотів". Окупанти обстріляли Запорізьку область, є поранений

На ранок, 10 листопада, російські окупанти масовано обстріляли Запорізьку область. Поранено одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.
"Росіяни протягом доби обстрілювали 71 раз Запорізьку область, під атакою були 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Зруйновано 11 об'єктів. 1 людину поранено", - розповів він.
До того ж зранку у четвер,10 листопада, росіяни обстріляли Вільнянськ.
"4 прильоти з РСЗВ С-300. Зруйноване приватне підприємство. Бомбили ангари", - додав він.
Нагадаємо, 7 листопада, російські окупанти обстріляли с. Кущове Запорізького району. За добу Росія здійснила 52 обстріли регіону, одна людина загинула.
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