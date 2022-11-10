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Понад 70 "прильотів". Окупанти обстріляли Запорізьку область, є поранений

Фото: окупанти обстріляли Запорізьку область, є поранений (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок, 10 листопада, російські окупанти масовано обстріляли Запорізьку область. Поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Росіяни протягом доби обстрілювали 71 раз Запорізьку область, під атакою були 35 об'єктів інфраструктури у 16 населених пунктах. Зруйновано 11 об'єктів. 1 людину поранено", - розповів він.

До того ж зранку у четвер,10 листопада, росіяни обстріляли Вільнянськ.

"4 прильоти з РСЗВ С-300. Зруйноване приватне підприємство. Бомбили ангари", - додав він.

Нагадаємо, 7 листопада, російські окупанти обстріляли с. Кущове Запорізького району. За добу Росія здійснила 52 обстріли регіону, одна людина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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