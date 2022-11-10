Более 70 "прилетов". Оккупанты обстреляли Запорожскую область, есть раненый

К утру, 10 ноября, российские оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область. Ранен один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Россияне в течение суток обстреливали 71 раз Запорожскую область, под атакой находились 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах. Разрушены 11 объектов. 1 человек ранен", - рассказал он.

К тому же утром в четверг, 10 ноября, россияне обстреляли Вольнянск.

"4 прилета с РСЗО С-300. Разрушено частное предприятие. Бомбили ангары", - добавил он.