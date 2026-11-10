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Понад 70 авто та 12 загиблих: у Болгарії через туман сталися масові ДТП на трасі

15:56 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ДТП у Болгарії (МВС Болгарії)

У Болгарії на автомагістралі "Тракія" сталися дві масові аварії через густий туман, у які потрапили понад 70 машин. Внаслідок ДТП загинули 12 людей, десятки постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOVA.

Одна ланцюгова автотроща сталася на 289-му кілометрі траси у напрямку Бургаса, а інша - на 294-му кілометрі перед розв’язкою Зимниця в напрямку Софії.

Виконувач обов’язків генерального секретаря МВС Любомир Ніколов зазначив, що причиною міг стати густий туман і раптове погіршення видимості.

За словами очевидців, видимість стрімко впала з 70-80 метрів до лише 10 метрів.

Наслідки та постраждалі

За даними міністерки охорони здоров'я Болгарії Каті Івкової, внаслідок масштабних автотрощ загинули 12 осіб: 10 загинули на місці події, а двоє померли у медичних закладах. До лікарень доправили загалом 46 пацієнтів:

  • 8 пацієнтів госпіталізовано до Слівена;
  • 7 пацієнтів - до двох лікарень у Бургасі;
  • 12 пацієнтів наразі перебувають у лікарні в Ямболі.

Через надзвичайно складну ситуацію та значні збитки майна у муніципалітетах Стралджа, Тунджа та Ямбол оголосили частковий надзвичайний стан. Магістраль "Тракія" повністю перекрита в обох напрямках.

Нагадаємо, нещодавно у Хмельницькій області сталася масштабна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та легковика, внаслідок якої постраждали 10 людей.

Раніше на Хмельниччині сталася ще одна трагічна ДТП, у якій троє підлітків загинули після того, як їхній автомобіль вилетів у ріку.

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ДТПБолгарія