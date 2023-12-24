UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 7 тисяч окупантів і багато техніки: названо втрати РФ за тиждень

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські захисники ліквідували понад 7 тисяч російських окупантів за тиждень. При цьому було знищено понад 900 одиниць техніки загарбників.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Так, в період з 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 осіб особового складу росіян.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 119 танки;
  • 196 бойових броньованих машин;
  • 177 артилерійських систем;
  • девʼять РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 256 одиниць автотехніки;
  • 35 одиниць спецтехніки. 

Окрім цього, українські захисники знищили три літаки, чотири ракети та 126 БпЛА.

Втрати росіян

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 800 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 353 190 одиниць особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРосійська Федерація