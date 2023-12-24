RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 7 тысяч оккупантов и много техники: названы потери РФ за неделю

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские защитники ликвидировали более 7 тысяч российских оккупантов в неделю. При этом были уничтожены более 900 единиц техники захватчиков.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Так, в период с 18 по 24 декабря Силы обороны Украины уничтожили около 7120 человек личного состава россиян.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 119 танки;
  • 196 боевых бронированных машин;
  • 177 артиллерийских систем;
  • девять РСЗО;
  • две установки ПВО;
  • 256 единиц автотехники;
  • 35 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили три самолета, четыре ракеты и 126 БПЛА.

Потери россиян

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 800 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 353190 единиц личного состава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныРоссийская Федерация