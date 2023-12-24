Понад 7 тисяч окупантів і багато техніки: названо втрати РФ за тиждень
Українські захисники ліквідували понад 7 тисяч російських окупантів за тиждень. При цьому було знищено понад 900 одиниць техніки загарбників.
Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Так, в період з 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 осіб особового складу росіян.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 119 танки;
- 196 бойових броньованих машин;
- 177 артилерійських систем;
- девʼять РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 256 одиниць автотехніки;
- 35 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили три літаки, чотири ракети та 126 БпЛА.
Втрати росіян
За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 800 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 353 190 одиниць особового складу.
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