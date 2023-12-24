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Понад 7 тисяч окупантів і багато техніки: названо втрати РФ за тиждень

Неділя 24 грудня 2023 16:09
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Понад 7 тисяч окупантів і багато техніки: названо втрати РФ за тиждень Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські захисники ліквідували понад 7 тисяч російських окупантів за тиждень. При цьому було знищено понад 900 одиниць техніки загарбників.

Про це заявив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Так, в період з 18 по 24 грудня Сили оборони України знищили близько 7120 осіб особового складу росіян.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 119 танки;
  • 196 бойових броньованих машин;
  • 177 артилерійських систем;
  • девʼять РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 256 одиниць автотехніки;
  • 35 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники знищили три літаки, чотири ракети та 126 БпЛА.

Втрати росіян

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 800 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 353 190 одиниць особового складу.

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