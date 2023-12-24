Более 7 тысяч оккупантов и много техники: названы потери РФ за неделю
Украинские защитники ликвидировали более 7 тысяч российских оккупантов в неделю. При этом были уничтожены более 900 единиц техники захватчиков.
Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Так, в период с 18 по 24 декабря Силы обороны Украины уничтожили около 7120 человек личного состава россиян.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 119 танки;
- 196 боевых бронированных машин;
- 177 артиллерийских систем;
- девять РСЗО;
- две установки ПВО;
- 256 единиц автотехники;
- 35 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили три самолета, четыре ракеты и 126 БПЛА.
Потери россиян
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 800 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 353190 единиц личного состава.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.