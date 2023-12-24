Более 7 тысяч оккупантов и много техники: названы потери РФ за неделю

Украинские защитники ликвидировали более 7 тысяч российских оккупантов в неделю. При этом были уничтожены более 900 единиц техники захватчиков.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Так, в период с 18 по 24 декабря Силы обороны Украины уничтожили около 7120 человек личного состава россиян.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

119 танки;

196 боевых бронированных машин;

177 артиллерийских систем;

девять РСЗО;

две установки ПВО;

256 единиц автотехники;

35 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили три самолета, четыре ракеты и 126 БПЛА.

Потери россиян

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 800 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 353190 единиц личного состава.

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