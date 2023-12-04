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Понад 7 млн тонн вантажів. Кубраков розповів про роботу тимчасового коридору у Чорному морі

Фото: віце-прем'єр України Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Тимчасовим коридором у Чорному морі вже пройшло 200 суден. При цьому вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси.

Про це заявив перший віце-премʼєр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн - продукція українських аграріїв", - повідомив він. 

За словами Кубракова, з 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден - на вхід.

При цьому він додав, що сьогодні в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.

Зернова угода

У липні цього року Кремль заявив про вихід з "зернової угоди", після чого російські загарбники почали завдавати удари по українських портах й інфраструктурі.

На початку серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

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Війна Росії проти Українизерновий коридор