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Более 7 млн тонн грузов. Кубраков рассказал о работе временного коридора в Черном море

Фото: вице-премьер Украины Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

По временному коридору в Черном море уже прошло 200 судов. При этом они экспортировали более 7 млн тонн грузов из портов Большой Одессы.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Более 7 млн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн - продукция украинских аграриев", - сообщил он. 

По словам Кубракова, с 8 августа по установленному ВМС ВСУ украинскому коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 судов - на вход.

При этом он добавил, что сегодня в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 31 судно, еще 30 судов следуют по коридору в обе стороны.

Зерновая сделка

В июле этого года Кремль заявил о выходе из "зерновой сделки", после чего российские захватчики начали наносить удары по украинским портам и инфраструктуре.

В начале августа Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

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Война России против Украинызерновой коридор