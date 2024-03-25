Понад 600 окупантів та 47 цистерн. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка 25 березня складають 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 437 390 військових. Крім того, ЗСУ знищили 47 цистерн та 29 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Страткому ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська намагаються наступати відразу за декількома напрямками
В Україні на фронті протягом доби сталося 60 бойових зіткнень. Ракетні війська вразили 3 артилерійські засоби противника.
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