RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 600 оккупантов и 47 цистерн. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро понедельника 25 марта, составляют 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 437 390 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 47 цистерн и 29 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 437 390 (+640) человек ликвидировано;
  • танков - 6887 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13 183 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем - 10 877 (+22) ед.;
  • РСЗО - 1018 ед.;
  • средства ПВО - 726 (+3) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8539 (+29) ед.;
  • крылатые ракеты - 2010 (+18) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 454 (+47) ед.;
  • специальная техника - 1785 (+7) ед

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), российские войска пытаются наступать сразу по нескольким направлениям

В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска поразили 3 артиллерийских средства противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУГенштаб ВСУВойна в Украине