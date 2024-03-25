Более 600 оккупантов и 47 цистерн. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника 25 марта, составляют 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 437 390 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 47 цистерн и 29 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Страткома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.24 ориентировочно составили:
По данным института изучения войны (ISW), российские войска пытаются наступать сразу по нескольким направлениям
В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска поразили 3 артиллерийских средства противника.
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